Nvidia приостановила продажи своей продукции в России

Американская корпорация Nvidia сообщила о приостановке продаж своей продукции в России.

Американская корпорация Nvidia сообщила о приостановке продаж своей продукции в России.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на представителя компании журнал PCMag.

"Мы не ведем торговлю с Россией", - приводит слова представителя Nvidia издание. В компании не предоставили дополнительных сведений, но добавили, что решение о приостановке продаж распространяется на все ее продукты.

Такие меры компания связывает с текущей ситуацией на Украине. Пока неясно, означает ли эта остановка, что сторонние компании, например, производители ноутбуков и графических процессоров, также прекратят поставки продукции в Россию.

За несколько дней до этого другие крупные производители процессоров - Intel и AMD - решили пока не поставлять свою продукцию, в том числе клиентские, серверные и графические процессоры на российский рынок.