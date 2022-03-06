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Nvidia приостановила продажи своей продукции в России

Nvidia приостановила продажи своей продукции в России Американская корпорация Nvidia сообщила о приостановке продаж своей продукции в России.
В регионе
6 марта 2022 г. 21:27
Nvidia приостановила продажи своей продукции в России

Американская корпорация Nvidia сообщила о приостановке продаж своей продукции в России.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на представителя компании журнал PCMag.

"Мы не ведем торговлю с Россией", - приводит слова представителя Nvidia издание. В компании не предоставили дополнительных сведений, но добавили, что решение о приостановке продаж распространяется на все ее продукты.

Такие меры компания связывает с текущей ситуацией на Украине. Пока неясно, означает ли эта остановка, что сторонние компании, например, производители ноутбуков и графических процессоров, также прекратят поставки продукции в Россию.

За несколько дней до этого другие крупные производители процессоров - Intel и AMD - решили пока не поставлять свою продукцию, в том числе клиентские, серверные и графические процессоры на российский рынок.

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