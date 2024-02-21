Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани на пленарном заседании была избрана новым заместителем председателя парламента Шалвы Папуашвили.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани на пленарном заседании была избрана новым заместителем председателя парламента Шалвы Папуашвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за проголосовали 85 депутатов.

Она сменила на посту вице-спикера парламента Ираклия Чиковани, назначенного министром обороны Грузии 8 февраля 2024 года.

В парламенте десятого созыва Цилосани занимала должность председателя комитета по аграрным вопросам.

Накануне, 20 февраля, парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и министра обороны Ираклия Чиковани. За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78.