О нас

Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани

Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани на пленарном заседании была избрана новым заместителем председателя парламента Шалвы Папуашвили.
В регионе
21 февраля 2024 г. 15:30
Новым вице-спикером парламента Грузии стала Нино Цилосани

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани на пленарном заседании была избрана новым заместителем председателя парламента Шалвы Папуашвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, за проголосовали 85 депутатов.

Она сменила на посту вице-спикера парламента Ираклия Чиковани, назначенного министром обороны Грузии 8 февраля 2024 года.

В парламенте десятого созыва Цилосани занимала должность председателя комитета по аграрным вопросам.

Накануне, 20 февраля, парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и министра обороны Ираклия Чиковани. За проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Кобахидзе проголосовали 86 парламентариев, а за досрочное прекращение полномочий Чиковани – 78.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nino Tsilosani becomes new vice-speaker of Georgian parliament

Самое важное

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
18 февраля 2024 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi