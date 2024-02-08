Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе

Парламент Грузии выразил доверие Ираклию Кобахидзе как кандидату на пост премьер-министра Грузии.

Парламент Грузии выразил доверие Ираклию Кобахидзе как кандидату на пост премьер-министра Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, за выражение доверия проголосовали 84 депутатов, против - 10.

Кобахидзе официально станет премьер-министром, после того как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия если Зурабишвили откажется подписать его назначение.

Кроме того, парламент поддержал представленный Кобахидзе кабинет министров и правительственную программу "Для строительства европейского государства".

Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении. В кабинете министров лишь одно новое лицо – кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани. Остальные посты в правительстве Грузии будут распределены следующим образом:

Тея Цулукиани – министр культуры и спорта

Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития

Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел

Лаша Хуцишвили – министр финансов

Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры

Рати Брегадзе – министр юстиции

Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел

Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства

Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи

Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты

Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию.