Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Кобахидзе

Парламент Грузии выразил доверие Ираклию Кобахидзе как кандидату на пост премьер-министра Грузии.
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Кобахидзе официально станет премьер-министром, после того как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия если Зурабишвили откажется подписать его назначение.
Кроме того, парламент поддержал представленный Кобахидзе кабинет министров и правительственную программу "Для строительства европейского государства".
Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении. В кабинете министров лишь одно новое лицо – кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани. Остальные посты в правительстве Грузии будут распределены следующим образом:
Тея Цулукиани – министр культуры и спорта
Леван Давиташвили – министр экономики и устойчивого развития
Илья Дарчиашивли – министр иностранных дел
Лаша Хуцишвили – министр финансов
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры
Рати Брегадзе – министр юстиции
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел
Отар Шамугия – министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства
Георгий Амилахвари – министр образования, науки и молодежи
Зураб Азарашвили – министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты
Тея Ахвледиани – госминистр по примирению и гражданскому равноправию.