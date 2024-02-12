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Премьер Грузии назвал новый состав Кабмина и администрации правительства

Премьер Грузии назвал новый состав Кабмина и администрации правительства Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом Кабмина и администрации правительства.
В регионе
12 февраля 2024 г. 11:39
Премьер Грузии назвал новый состав Кабмина и администрации правительства

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом Кабмина и администрации правительства.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития, Левана Давиташвили. Хочу пожелать ему удачи. На Тею Цулукиани (также заняла пост министра культуры и спорта - ред.) будут возложены обязанности вице-премьера Грузии. А также на Ираклия Чиковани (также занял пост министра обороны - ред.) будет возложена обязанность вице-премьера Грузии", - заявил Кобахидзе.

По его словам, изменения также коснулись администрации правительства.

"Главой департамента стратегических коммуникаций правительства станет Михаил Пеикришвили", - отметил он.

Отметим, что в новом составе Кабмина ключевые посты заняли: Илья Дарчиашвили - глава МИД, Рати Брегадзе - министр юстиции, Вахтанг Гомелаури - глава МВД, Лаша Хуцишвили - министр финансов и т.д.

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Версия на английском языке Georgian PM names new composition of Cabinet of Ministers, government administration

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