Премьер Грузии назвал новый состав Кабмина и администрации правительства

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом Кабмина и администрации правительства.

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом Кабмина и администрации правительства.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития, Левана Давиташвили. Хочу пожелать ему удачи. На Тею Цулукиани (также заняла пост министра культуры и спорта - ред.) будут возложены обязанности вице-премьера Грузии. А также на Ираклия Чиковани (также занял пост министра обороны - ред.) будет возложена обязанность вице-премьера Грузии", - заявил Кобахидзе.

По его словам, изменения также коснулись администрации правительства.

"Главой департамента стратегических коммуникаций правительства станет Михаил Пеикришвили", - отметил он.

Отметим, что в новом составе Кабмина ключевые посты заняли: Илья Дарчиашвили - глава МИД, Рати Брегадзе - министр юстиции, Вахтанг Гомелаури - глава МВД, Лаша Хуцишвили - министр финансов и т.д.