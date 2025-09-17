Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда страны.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Данная должность стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, и Краснов был единственным кандидатом на эту должность.

Отметим, что он являлся генпрокурором с 22 января 2020 года.