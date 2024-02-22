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Новым министром экономики Армении может стать экс-член коллегии ЕЭК

Новым министром экономики Армении может стать экс-член коллегии ЕЭК Новым главой Министерства экономики Армении может стать экс-член коллегии (министр) по промышленности и агропрома Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.
В регионе
22 февраля 2024 г. 10:31
Новым министром экономики Армении может стать экс-член коллегии ЕЭК

Новым главой Министерства экономики Армении может стать экс-член коллегии (министр) по промышленности и агропрому Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что срок полномочий Камаляна в ЕЭК истек несколько дней назад. Его может заменить Гоар Барсегян, которая уже несколько лет возглавляет Департамент интеграционного развития ЕЭК.

Помимо Камаляна на пост министра экономики предлагается кандидатура депутатов Народного собрания - Геворга Папояна и Бабкена Туняна. Но по данным СМИ, "поскольку они немного разбираются в законодательстве, то премьер-министр Никол Пашинян хочет оставить их в качестве депутатов".

Отметим, что 14 февраля этого года министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку, после чего ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. Затем Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить экс-министра под домашний арест на два месяца.

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