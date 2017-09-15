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    В азербайджаноязычных школах Грузии торжественно отметили начало нового учебного года

    Школе от имени посольства было преподнесено в дар 15 компьютеров

    Тбилиси. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Грузии широко отмечается начало нового учебного года. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, День знаний торжественно отметили и в азербайджаноязычных школах Грузии.

    По этому случаю посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, сотрудники посольства побывали в городах Тбилиси и Рустави, а также в Марнеули, Гардабани, Кахети, Болниси, Дманиси и в других районах и поздравили наших соотечественников по случаю начала нового учебного года.

    Посол Дурсун Гасанов побывал в школе №73 имени М. Ф. Ахундзаде в центре Тбилиси. Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.

    Выступивший посол Дурсун Гасанов поздравил педагогов, учащихся, родителей, пожелал им успехов. Было доведено до внимания, что Азербайджанское государство, лично президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание нашим соотечественникам, проживающим в Грузии.

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