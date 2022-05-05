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Новый посол Казахстана вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Новый посол Казахстана вручил президенту Туркменистана верительные грамоты Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял нового посла Казахстана в стране Аскара Тажибаева.
В регионе
5 мая 2022 г. 11:47
Новый посол Казахстана вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял нового посла Казахстана в стране Аскара Тажибаева.

Как передает Report, дипломат вручил верительные грамоты и передал приветствие от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Были обсуждены ключевые вопросы туркмено-казахстанского сотрудничества, в том числе касающиеся реализации договоренностей на высшем уровне, закрепленных во время визита Токаева в Ашхабад в 2021 году.

Стороны подчеркнули стратегический характер партнерства двух стран-соседей и оценили его перспективы, подтвердив готовность к поиску путей наращивания сотрудничества через новые взаимовыгодные проекты.

Глава государства и посол отметили близость позиций и взглядов Туркменистана и Казахстана и по международной повестке.

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