Новый посол Казахстана вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял нового посла Казахстана в стране Аскара Тажибаева.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял нового посла Казахстана в стране Аскара Тажибаева.

Как передает Report, дипломат вручил верительные грамоты и передал приветствие от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Были обсуждены ключевые вопросы туркмено-казахстанского сотрудничества, в том числе касающиеся реализации договоренностей на высшем уровне, закрепленных во время визита Токаева в Ашхабад в 2021 году.

Стороны подчеркнули стратегический характер партнерства двух стран-соседей и оценили его перспективы, подтвердив готовность к поиску путей наращивания сотрудничества через новые взаимовыгодные проекты.

Глава государства и посол отметили близость позиций и взглядов Туркменистана и Казахстана и по международной повестке.