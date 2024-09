Новый глава МИД Украины обсудил с польским коллегой стратегическое партнерство двух стран

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига первый телефонный разговор провел с польским коллегой Радославом Сикорским.

Как передает Report, об этом Сибига сообщил в соцсети "Х".

"Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить приверженность украинско-польскому стратегическому партнерству и добрососедским отношениям", - отметил он.

Глава МИД Украины поблагодарив Польшу за поддержку Украины, проинформировал Сикорского о ситуации на фронте, и отметил важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Сибига также пригласил Сикорского посетить Киев.