Новый глава МИД Украины обсудил с польским коллегой стратегическое партнерство двух стран
Новый глава МИД Украины обсудил с польским коллегой стратегическое партнерство двух странНовый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига первый телефонный разговор провел с польским коллегой Радославом Сикорским.
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига первый телефонный разговор провел с польским коллегой Радославом Сикорским.
Как передает Report, об этом Сибига сообщил в соцсети "Х".
"Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить приверженность украинско-польскому стратегическому партнерству и добрососедским отношениям", - отметил он.
Глава МИД Украины поблагодарив Польшу за поддержку Украины, проинформировал Сикорского о ситуации на фронте, и отметил важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.
Сибига также пригласил Сикорского посетить Киев.
This morning, I had my first phone call as Ukraine’s Foreign Minister with my Polish counterpart @RadekSikorski to reaffirm the Ukrainian-Polish strategic partnership and good-neighbourly relations.