Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сроки выхода еще не определены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - отметил премьер Армении.