Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Нидерланды объявили о новом пакете финансовой поддержки Украине в размере 209,5 млн евро.

Нидерланды объявили о новом пакете финансовой поддержки Украине в размере 209,5 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп написал в соцсети "Х".

"Нидерланды объявили о новом пакете поддержки в размере 209,5 млн евро, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры Украины", - заявил он.

По его словам, помощь будет предоставлена, в том числе, через Европейский банк реконструкции и развития, а также в виде гуманитарной помощи.

Часть средств - 45 млн евро, будет направлена в Фонд энергетической поддержки Украины для финансирования поставки необходимого оборудования, что поможет Киеву справиться с энергетическими вызовами в условиях продолжающегося конфликта.