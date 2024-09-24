Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Нидерланды объявили о новом пакете финансовой поддержки Украине в размере 209,5 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украины, об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп написал в соцсети "Х".
"Нидерланды объявили о новом пакете поддержки в размере 209,5 млн евро, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры Украины", - заявил он.
По его словам, помощь будет предоставлена, в том числе, через Европейский банк реконструкции и развития, а также в виде гуманитарной помощи.
Часть средств - 45 млн евро, будет направлена в Фонд энергетической поддержки Украины для финансирования поставки необходимого оборудования, что поможет Киеву справиться с энергетическими вызовами в условиях продолжающегося конфликта.