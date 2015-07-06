Несколько десятков протестующих остаются в центре Еревана

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Около трех десятков протестующих остаются на проспекте Баграмяна в центре Еревана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция отговаривает их от противоправных действий.

Сегодня вечером заканчивается срок выдвинутого протестующими ультиматума — они требуют отменить повышение тарифов и наказать полицейских, виновных в разгоне митинга 23 июня. В противном случае они обещают "ежедневно сдвигать баррикаду на метр к администрации президента".

Сейчас на проспекте остается около 30 активистов, часть из которых ночевала около баррикады. Они делают уборку, расклеивают плакаты.

Приехавший к активистам заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян осмотрел лагерь и напомнил, что "лагерь незаконный", и полиция не разгоняет его из гуманных соображений, но двигать баррикаду не даст.

Сейчас к месту круглосуточного митинга стянуты патрули полиции. Между протестующими и зданием администрации президента также дежурит несколько грузовиков с правоохранителями.