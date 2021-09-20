Число погибших при стрельбе в российском вузе выросло до восьми

Более 10 человек пострадали

Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

11:40

В результате стрельбы в Пермском университете погибли до пяти человек, еще 14 человек пострадали. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"У нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком", - сообщили в Минздраве.

По данным Следственного комитета РФ, устроившим стрельбу в пермском вузе оказался студент.

11:30

Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, задержан, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

В МВД РФ подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу.

Как сообщает РИА Новости, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые — судя по кадрам из соцсетей — попытались скрыться, выпрыгивая из окон.

В вузе сообщили о четырех пострадавших. В МВД России уточнили, что есть погибшие и раненые.

11:13

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба вуза.

Неизвестный, устроивший стрельбу, вооружен травматическим оружием, указали в пресс-службе вуза.