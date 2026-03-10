Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

Нефтегазовые доходы российского федерального бюджета за январь-февраль 2026 года снизились на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 826 млрд рублей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно из предварительных расчетов Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что нефтегазовые доходы оказались ниже их базового размера на январь-февраль этого года. В соответствии с "бюджетными правилами" средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме недополученных доходов использованы для финансирования дефицита бюджета. В Минфине РФ объяснили сокращение поступлений в бюджет снижением цен на нефть.

В отчете также отмечается, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 4,1% в сравнении с прошлым годом, а объем расходов - вырос на 5,8%. Бюджет за этот период закрылся с дефицитом в 3 449 млрд рублей, что на 1 032 млрд рублей выше уровня прошлого года.