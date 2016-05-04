​Недовольные бизнесом семьи премьера Армении перекрыли автомагистраль

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Армении прошла акция протеста в связи с бизнесом семьи премьер-министра Овика Абрамяна. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию провели жители села Норатус Гегаркуникской области Армении. Они блокировали автомагистраль.

По информации СМИ, они выразили недовольство, что им запрещено экспортировать раков, поскольку этим бизнесом занимается только семья премьер-министра Овика Абрамяна.

Сельчане разблокировали дорогу после беседы с губернатором области.