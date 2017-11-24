Не стало Петрухи из "Белого солнце пустыни"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге скончался советский и российский актер Николай Годовиков, обретший всенародную любовь после исполнения роли Петрухи в кинофильме Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Как сообщает Report,артист страдал от онкологического заболевания.

О кончине актера сообщил "Росбалту" один из его друзей.

"К сожалению, его не стало", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин смерти. Ему было 67 лет.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Дебют в кино состоялся в 1966 году в картине "Республика ШКИД", в которой Годовиков сыграл беспризорника. Затем была роль красноармейца в фильме "Женя, Женечка и Катюша".

Всесоюзную славу Николаю Годовикову принесла роль Петрухи, верного товарища красноармейца Федора Сухова, погибшего из-за любви к юной жене бандита Саида. Фраза "Гюльчатай, открой личико" стала визитной карточкой кинокартины.

Годовиков трижды был осужден,за тунеядство и кражи. После освобождения в 1993 году работал на строящихся станциях метро, параллельно получал эпизодические роли. Годовиков сыграл в сериалах "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Трижды был женат, стал отцом двух детей.