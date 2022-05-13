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Названо имя генерала РФ, обвиняемого в обстреле Харькова запрещенными боеприпасами

Названо имя генерала РФ, обвиняемого в обстреле Харькова запрещенными боеприпасами С первых дней войны против Украины Россия обстреливала Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, которые в мгновение уничтожали дома и убивали мирных жителей. Командовал действиями ВС РФ по захвату города генерал-полковник российской армии Александр Ж
В регионе
13 мая 2022 г. 14:06
Названо имя генерала РФ, обвиняемого в обстреле Харькова запрещенными боеприпасами

С первых дней войны против Украины Россия обстреливала Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, которые в мгновение уничтожали дома и убивали мирных жителей. Командовал действиями ВС РФ по захвату города генерал-полковник российской армии Александр Журавлев, который ранее руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне.

Как передает Report, об этом говорится в расследовании CNN.

В статье говорится о том, что посредством анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований журналисты установили бригаду захватчиков, которые били по городу, и их командира. В целом, по жилым кварталам Харькова ВС РФ запустили 11 единиц 300-миллиметровых снарядов с кассетной головной частью из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Снаряды, выпускающие по 72 боевых элемента (всего – до 32 832 осколков) на площади размером с футбольное поле, наносили сокрушительный удар по гражданскому населению. Взрывной волной они разрушали дома, а потоком осколков убивали и ранили людей. Операцию проводила 79-ая российская реактивная артиллерийская бригада, которой руководил А. Журавлев. Несколько военных экспертов сообщили, что он является единственным офицером, имеющим полномочия отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами" в этом районе.

Кассетные бомбы запрещены международным договором – Конвенцией о кассетных боеприпасах 2010 года. Документ запрещает использование, передачу, производство и накопление оружия. В договоре говорится о том, что многие боевые элементы не взрываются при ударе, оставляя в полях и городских районах опасные боеприпасы, которые могут убить или покалечить людей. Россия, Украина, США и Израиль входят в число стран, не подписавших договор.

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Версия на английском языке Name of Russian general who led cluster bomb attacks on civilians in Ukraine revealed
Версия на азербайджанском языке Xarkova kassetli raket atılmasına komandanlıq edən Rusiya generalının adı açıqlanıb

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