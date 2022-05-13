Названо имя генерала РФ, обвиняемого в обстреле Харькова запрещенными боеприпасами

С первых дней войны против Украины Россия обстреливала Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, которые в мгновение уничтожали дома и убивали мирных жителей. Командовал действиями ВС РФ по захвату города генерал-полковник российской армии Александр Ж

С первых дней войны против Украины Россия обстреливала Харьков запрещенными кассетными боеприпасами, которые в мгновение уничтожали дома и убивали мирных жителей. Командовал действиями ВС РФ по захвату города генерал-полковник российской армии Александр Журавлев, который ранее руководил одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне.

Как передает Report, об этом говорится в расследовании CNN.

В статье говорится о том, что посредством анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований журналисты установили бригаду захватчиков, которые били по городу, и их командира. В целом, по жилым кварталам Харькова ВС РФ запустили 11 единиц 300-миллиметровых снарядов с кассетной головной частью из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Снаряды, выпускающие по 72 боевых элемента (всего – до 32 832 осколков) на площади размером с футбольное поле, наносили сокрушительный удар по гражданскому населению. Взрывной волной они разрушали дома, а потоком осколков убивали и ранили людей. Операцию проводила 79-ая российская реактивная артиллерийская бригада, которой руководил А. Журавлев. Несколько военных экспертов сообщили, что он является единственным офицером, имеющим полномочия отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами" в этом районе.

Кассетные бомбы запрещены международным договором – Конвенцией о кассетных боеприпасах 2010 года. Документ запрещает использование, передачу, производство и накопление оружия. В договоре говорится о том, что многие боевые элементы не взрываются при ударе, оставляя в полях и городских районах опасные боеприпасы, которые могут убить или покалечить людей. Россия, Украина, США и Израиль входят в число стран, не подписавших договор.