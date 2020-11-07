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Названо число нейтрализованных в Турции террористов

Названо число нейтрализованных в Турции террористов В Турции в октябре в рамках антитеррористических операций нейтрализованы 120 боевиков организованных преступных организаций
В регионе
7 ноября 2020 г. 07:05
Названо число нейтрализованных в Турции террористов

В Турции в октябре в рамках антитеррористических операций нейтрализованы 120 боевиков организованных преступных организаций.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает МВД Турции.

Из общего числа антитеррористических операции, 1 539 проведены в городах, а 10 230 в сельской местности.

В числе нейтрализованных боевиков - 92 террориста РКК, 24 - боевика ИГИЛ и 4 члена террористических организаций левого толка.

Кроме того, по подозрению в пособничестве террористам в октябре задержаны 2 700 лиц, 422 из которых арестованы решением судов.

В рамках операций уничтожены 96 убежищ террористов, изъяты 130 единиц оружия, в том числе 79 крупнокалиберных, 59 взрывных устройств, 99 ручных гранат, 17 550 боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay Türkiyədə 120 terrorçu zərərsizləşdirilib

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