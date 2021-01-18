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Назначен новый руководитель аппарата правительства Армении

Назначен новый руководитель аппарата правительства Армении Бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торосян назначен главой аппарата правительства.
В регионе
18 января 2021 г. 20:06
Назначен новый руководитель аппарата правительства Армении

Бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торосян назначен главой аппарата правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армения", соответствующее распоряжение подписал президент Армении Армен Саркисян.

Он сменил на этом посту Эдуарда Агаджаняна, который работал на этой должности с 10 мая 2018 года. Э.Агаджанян подал в отставку с этой должности из-за разногласий с пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Арсен Торосян занимал пост министра здравоохранения с 12 мая 2008 года.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan hökuməti aparatına yeni rəhbər təyin edilib

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