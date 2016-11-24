Назарбаев прокомментировал предложение о переименовании столицы Казахстана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал инициативу депутатов парламента о переименовании столицы Казахстана Астаны в его честь, сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

23 ноября депутаты палат парламента Казахстана обсудили предложение переименовать столицу, отразив в новом названии имя президента страны. Депутаты проголосовали за принятие декларации 25-летия независимости Казахстана, текст которой озвучил депутат мажилиса Куаныш Султанов. В ней, в частности, говорилось о переименовании главного города страны. Столицу предложено назвать "Нурсултан" или "Назарбаев".

"Какая бы вещь ни была, к нему слово "нұр", "нұрлы" добавляют. И все это идентифицируется с моей персоной. Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, везде написали "нұрлы". Вот вчера предположили, что возможно даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - заявил Назарбаев.

"К 25-летию все выступают, все мы говорим, пишут статьи, (на) телевидении, в интернете говорим о наших успехах, гордимся. Есть чем гордиться. Мы сделали много. Я как один человек ничего бы не сделал, если бы вы не были рядом. И мне везло вообще все 25 лет на соратников, которых я подбирал. Они делали свое дело, я считаю, что есть команда - вы, которые выполняете. Поэтому успех. Один человек ничего не может сделать", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил парламентариев за вчерашнюю декларацию, отметив, что ему было приятно. "Парламент - это самостоятельная часть власти, они имеют право принимать решение, говорить свое мнение. Любой вопрос, тем более, переименование городов, населенных пунктов и так далее мы будем решать очень взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны", - резюмировал президент.