Назарбаев назвал перестрелку в Алматы терактом

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал перестрелку, которая сегодня произошла в Алматы, террористическим актом.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"Сегодня в Алматы произошел террористический акт, который, к сожалению, снова привел к человеческим жертвам. Выражаю соболезнования близким погибших и пострадавших, следует оказать им соответствующую психологическую и материальную поддержку", - приводит пресс-служба слова Назарбаева, сказанные им на заседании национального Совета безопасности.