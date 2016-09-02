Назарбаев: Китай перенесет в Казахстан производства на 26,2 млрд. долларов США

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Программа переноса производственных мощностей из Китая в Казахстан включает 51 проект на общую сумму свыше 26,2 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в интервью китайским СМИ.

"Правительства наших стран сформировали программу переноса производственных мощностей из Китая в Казахстан", - сказал он.

"На сегодняшний день данный перечень включает 51 проект на общую сумму свыше 26,2 млрд. долларов США в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и информационных технологиях", - отметил Назарбаев. По словам президента Казахстана, к настоящему моменту запущены уже два проекта: производство порошкового полипропилена и легковых автомобилей.