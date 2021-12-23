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Нашли тело попавшего под лавину пятого военнослужащего

Нашли тело попавшего под лавину пятого военнослужащего Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, который попал под лавину.
В регионе
23 декабря 2021 г. 14:10
Нашли тело попавшего под лавину пятого военнослужащего

Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, который попал под лавину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Вечером 21 декабря пятеро российских военнослужащих оказались под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали. В результате схода лавины погибли трое российских военнослужащих. Двое были госпитализированы в республиканский многопрофильный медицинский центр, сейчас их уже выписали.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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