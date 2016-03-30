Налбандян: 20 тысяч сирийских беженцев нашли убежище в Армении

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день около 20 тысяч сирийских беженцев нашли убежище в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на встрече на высоком уровне, посвященной вопросам сирийских беженцев в Женеве.

"Армения продолжит заботиться о сирийцах, которые нашли здесь убежище. Мы приветствуем предоставление помощи Армении для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей сирийских беженцев и их интеграции в нашей стране. Для этого правительство Армении реализовало соответствующие законодательные изменения", - заявил Налбандян.