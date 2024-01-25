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Найдены черные ящики разбившегося Ил-76

Найдены черные ящики разбившегося Ил-76 Найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, потерпевшего крушение накануне в Белгородской области.
В регионе
25 января 2024 г. 12:05
Найдены черные ящики разбившегося Ил-76

Найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, потерпевшего крушение накануне в Белгородской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Бортовые самописцы были расположены в хвостовой части самолета. Их техническое состояние оценивается как хорошее.

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.

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Версия на английском языке Russia finds black box from crashed military plane
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