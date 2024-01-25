Найдены черные ящики разбившегося Ил-76

Найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, потерпевшего крушение накануне в Белгородской области.

Найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, потерпевшего крушение накануне в Белгородской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Бортовые самописцы были расположены в хвостовой части самолета. Их техническое состояние оценивается как хорошее.

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.