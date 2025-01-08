Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка из Украины должна была попасть в Грузию

Взрывчатка, найденная в международном аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений, была отправлена из Украины и должна была попасть в Тбилиси.

Взрывчатка, найденная в международном аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений, была отправлена из Украины и должна была попасть в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на данные Пограничной полиции страны.

Сообщается, что 7 января при оформлении почтовых отправлений в аэропорту Кишинева обнаружили предмет, напоминающий по форме игрушечный автомобиль, в котором заподозрили наличие взрывоопасных компонентов.

"Предмет находился в посылке, отправленной из Украины, и должен был быть доставлен в Тбилиси, Грузия. Проверка багажа с помощью спецоборудования выявила угрозу", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Посылка была остановлена перед загрузкой на самолет.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.