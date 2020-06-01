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Начало нового учебного года в Грузии могут отложить

Начало нового учебного года в Грузии могут отложить

Не исключено, что из-за эпидемиологической ситуации в Грузии начало нового учебного года будет отложено.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в Грузии, как и в других странах, и в сентябре придется жить в условиях пандемии: "Мы должны подготовить детей к этим процессам, чтобы образовательный процесс продолжался".

"В этом году на вступительных экзаменах для абитуриентов будут созданы абсолютно безопасные условия", - добавила министр. 

Отметим, что в соседней стране новый учебный год начинается с 15 сентября.

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