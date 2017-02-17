Начальник Генштабов США находится с визитом в Турции

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 17 февраля начальник Генштабов США генерал Джозеф Данфорд отбыл из Баку в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, он встретился с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром.

Встреча прошла на военной базе Инджирлик в турецком регионе Адана. Был также обсужден вопрос о том, примут ли турецкие военнослужащие участие в проводимой США операции Ракка.

Отметим, что вчера в Баку начальник Генеральных штабов США генерал Джозеф Данфорд встретился с российским коллегой Валерием Герасимовым.