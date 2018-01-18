Начальник Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Сирии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в Москве с коллегой из Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Сирии и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в минобороны РФ.

"В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что также "собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе".