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    Начальник Генерального штаба ВС России прибыл в Турцию - ОБНОВЛЕНО

    В ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества, сирийский кризис

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сегодня прибыл с визитом в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Герасимов проведет переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

    Стороны обсудят процесс урегулирования кризиса в Сирии и вопросы сотрудничества в военной сфере. 

    ***11:13

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/  Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сегодня прибудет в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества России и Туцрии , урегулирование сирийского кризиса.

    Отметим, что визит начальника Генерального штаба ВС России В. Герасимова в Турцию 26 августа был отложен. 

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