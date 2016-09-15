Начальник Генерального штаба ВС России прибыл в Турцию - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сегодня прибыл с визитом в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Герасимов проведет переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Стороны обсудят процесс урегулирования кризиса в Сирии и вопросы сотрудничества в военной сфере.

***11:13

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сегодня прибудет в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества России и Туцрии , урегулирование сирийского кризиса.

Отметим, что визит начальника Генерального штаба ВС России В. Герасимова в Турцию 26 августа был отложен.