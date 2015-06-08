​Наблюдатели ТюркПА распространили заявление, связанное c прошедшими в Турции выборами

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "7 июня в Турции прошли парламентские выборы, выражающие демократию, гуманизм и волю граждан страны".

Как сообщает Report, об этом сообщили наблюдатели Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Так, сегодня наблюдатели в составе депутатов из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана провели в здании Великого национального собрания Турции пресс-конференцию, связанную с выборами.

В состав группы наблюдателей ТюркПА вошли Низами Джафаров (Азербайджан - председатель группы), Эльдар Ибрагимов (Азербайджан), Серикжан Канаев (Казахстан), Бекмирза Елеманов (Казахстан), Куманбек Дийканбаев (Кыргызстан), Жандост Гасанов (Кыргызстан - генсек ТюркПА).