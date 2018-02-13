 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На заседании горсовета Еревана произошла потасовка с участием женщин - ВИДЕО

    Оппозиционеры принесли с собой на заседание банки с канализационной водой и попытались вручить их мэру города

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Потасовка произошла на заседании Совета старейшин (городского совета) Еревана из-за акции, устроенной представителями оппозиционной фракции "Еркир цирани" ("Страна абрикоса"), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Оппозиционные депутаты горсовета решили поддержать протесты жителей столичного района Нубарашен, жалующихся на зловоние и требующих отремонтировать систему канализации находящейся поблизости тюрьмы.

    Оппозиционеры принесли с собой на заседание банки с канализационной водой и попытались вручить их мэру города Тарону Маргаряну.

    Депутаты и сотрудники мэрии преградили им путь, в результате вода пролилась на пол. Все это переросло в потасовку между депутатами, в которой участвовали, в том числе, женщины. В заседании объявлен перерыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi