На юго-востоке Турции изъяты 3200 мешков взрывчатых веществ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Жандармерия Турции конфисковала в провинции Диарбакыр на юго-востоке страны 3200 мешков аммиачной селитры (нитрата аммония). Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.

"Службой жандармерии провинции Диярбакыр в ходе операции, проведенной по двум адресам, было изъято 157 тонн нитрата аммония (3200 мешков), который используется для изготовления самодельных бомб", — говорится в сообщении.

Генштаб Турции не уточняет, какой из группировок принадлежали изъятые химикаты.