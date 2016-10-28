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    На юго-востоке Турции изъяты 3200 мешков взрывчатых веществ

    Жандармерия изъяла более 150 тонн компонентов взрывчатки в провинции Диарбакыр

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Жандармерия Турции конфисковала в провинции Диарбакыр на юго-востоке страны 3200 мешков аммиачной селитры (нитрата аммония). Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.

    "Службой жандармерии провинции Диярбакыр в ходе операции, проведенной по двум адресам, было изъято 157 тонн нитрата аммония (3200 мешков), который используется для изготовления самодельных бомб", — говорится в сообщении.

    Генштаб Турции не уточняет, какой из группировок принадлежали изъятые химикаты. 

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