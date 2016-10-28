На юго-востоке Турции изъяты 3200 мешков взрывчатых веществ

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Жандармерия Турции конфисковала в провинции Диарбакыр на юго-востоке страны 3200 мешков аммиачной селитры (нитрата аммония). Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в заявлении генштаба Турции.
"Службой жандармерии провинции Диярбакыр в ходе операции, проведенной по двум адресам, было изъято 157 тонн нитрата аммония (3200 мешков), который используется для изготовления самодельных бомб", — говорится в сообщении.
Генштаб Турции не уточняет, какой из группировок принадлежали изъятые химикаты.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости