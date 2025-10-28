На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"На Угрешской улице произошло загорание на третьем этаже и кровле административного здания", - говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что из горящего здания проводится эвакуация людей.

Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.