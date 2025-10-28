Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 17:16
    Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    "На Угрешской улице произошло загорание на третьем этаже и кровле административного здания", - говорится в сообщении.

    Представитель экстренных служб столицы сообщил, что из горящего здания проводится эвакуация людей.

    Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.

    Лента новостей