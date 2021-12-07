На юге Узбекистана произошел взрыв в торговом центре

Взрыв и вызванный им пожар произошли в торговом центре в городе Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана, пострадали девять человек.

Взрыв и вызванный им пожар произошли в торговом центре в городе Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана, пострадали девять человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЧП произошло 7 декабря в 03:57 в двухэтажном торговом центре, в результате произошло обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04:25", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыла правительственная комиссия, которую возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбой Раматов, началось расследование причин произошедшего.