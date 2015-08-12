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    ​На юге Турции произошла перестрелка: двое полицейских ранены и двое боевиков ликвидированы

    Нападавшие применили ручные гранаты и автоматическое оружие для обстрела здания и полицейских

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) напали на полицейских, охранявших здание местной исполнительной власти, минувшей ночью в турецкой провинции Мардин, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    В результате два представителя правоохранительные органов получили различные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

    Отмечается, что нападавшие применили ручные гранаты и автоматическое оружие для обстрела здания и полицейских. Силовики открыли ответный огонь, однако нападавшим удалось скрыться.

    После атаки в район были стянуты подразделения спецназа, которые начали блокировать кварталы в поисках боевиков. В одном из районов вспыхнула новая перестрелка, в результате которой два члена РПК были застрелены. У них изъято оружие и документы.

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