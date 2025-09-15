На юге Казахстана погиб подросток после драки с одноклассником
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 15:41
На юге Казахстана, в городе Таразе, погиб ученик девятого класса.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Трагедия произошла во время перемены: между ними произошла драка в школьном туалете, одноклассник ударил подростка в солнечное сплетение.
Подозреваемого подростка уже задержали. Начато досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК Казахстана ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").
Последние новости
17:11
Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%Энергетика
17:08
Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефтиЭнергетика
17:07
Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радостиВнутренняя политика
16:58
В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"Происшествия
16:48
МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в ПольшеДругие страны
16:41
Видео
Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖНаука и образование
16:40
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втроеФинансы
16:37
Фото
Видео
Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОКарабах
16:33