На юге Казахстана погиб подросток после драки с одноклассником

На юге Казахстана, в городе Таразе, погиб ученик девятого класса.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла во время перемены: между ними произошла драка в школьном туалете, одноклассник ударил подростка в солнечное сплетение.

Подозреваемого подростка уже задержали. Начато досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК Казахстана ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").