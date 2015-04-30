 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На торжества в Москву по случаю Дня Победы приедут около 30 глав государств и правительств

    По словам Пескова, свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Участие в мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подтвердили главы государств и правительств около тридцати стран. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что по мере приближения этой даты список может корректироваться.

    "8-10 мая в мероприятиях в Москве, посвященных 70-летию Победы, планируют принять участие около 30 глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций", - заявил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, по состоянию на сегодняшний день, свое участие подтвердили, в частности, президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. 

    Кроме того, в российскую столицу планируют приехать лидер Кубы, президенты Индии, ЮАР, Боснии и Герцеговины, Республики Сербской в составе БиГ, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Македонии, Монголии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi