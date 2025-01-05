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На северо-западе РФ 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

На северо-западе РФ 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом По меньшей мере 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии на северо-западе РФ.
В регионе
5 января 2025 г. 20:28
На северо-западе РФ 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

По меньшей мере 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии на северо-западе РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в перевернувшемся возле поселка Ляскеля автобусе", - указал чиновник.

Согласно информации, автобус направлялся по маршруту Кондопога - Рускеала, в салоне находились два водителя, а также 43 пассажира, из них четверо детей.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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