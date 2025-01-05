На северо-западе РФ 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

По меньшей мере 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии на северо-западе РФ.
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"Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в перевернувшемся возле поселка Ляскеля автобусе", - указал чиновник.
Согласно информации, автобус направлялся по маршруту Кондопога - Рускеала, в салоне находились два водителя, а также 43 пассажира, из них четверо детей.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.