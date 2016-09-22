 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На северо-востоке Москвы загорелся склад

    Внутри горящего склада наблюдается сильное задымление

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели тушат пожар площадью 250 квадратных метров с сильным задымлением на складе в районе Гольяново на северо-востоке Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС.

    "Поступила информация о загорании в складском здании, расположенном по адресу Москва, улица Амурская, дом 1, корпус 9. Пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному адресу. На данный момент пожару присвоен второй ранг, площадь возгорания составляет 250 квадратов", - говорится в сообщении.

    В пресс-службе также отметили, что внутри горящего склада наблюдается сильное задымление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi