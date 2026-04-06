На северо-востоке Москвы нашли чемодан с телом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого обнаружили в чемодане на северо-востоке Москвы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"4 апреля около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Принимаются все меры по установлению местонахождения и задержания совершившего преступление.