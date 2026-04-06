Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    На северо-востоке Москвы нашли чемодан с телом

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 15:40
    На северо-востоке Москвы нашли чемодан с телом

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого обнаружили в чемодане на северо-востоке Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

    "4 апреля около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

    Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. Принимаются все меры по установлению местонахождения и задержания совершившего преступление.

    Насильственная смерть Россия Москва

    Последние новости

    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    20:36
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    Лента новостей