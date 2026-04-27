Саида Шафиева: Работа с представителями медиа накануне WUF13 носит стратегический характер

Информационная сессия, организованная Агентством развития медиа, Университетом ADA и Операционной компанией WUF13 Азербайджана, важна для более детального разъяснения тематики 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела коммуникаций Агентства развития медиа Саида Шафиева.

Она отметила, что WUF13 является не только международным мероприятием, но и платформой глобального диалога о будущем городов, а роль медиа заключается в донесении до общества точной и основанной на фактах информации.

По ее словам, это уже вторая подобная сессия, что отражает системный и стратегический подход к подготовке к форуму. Шафиева подчеркнула, что активная работа с представителями медиа на подготовительном этапе имеет стратегическое значение.

Она добавила, что если первая сессия носила общий характер, то текущая была посвящена более конкретным темам - градостроительству, инклюзивности, зеленому транспорту и стратегическому планированию. Это, по ее словам, поможет журналистам более профессионально освещать повестку форума.

В завершение Шафиева выразила уверенность, что такие мероприятия позволят СМИ глубже понять тематику WUF13 и повысить качество информационного контента.