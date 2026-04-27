Премьер Чехии: Сегодняшний форум определенно усилит и продвинет сотрудничество с Азербайджаном
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 20:44
Сегодняшний форум определенно усилит и продвинет наше сотрудничество, что для нас является действительно важным моментом, поскольку мы уверены в том, что наши компании предлагают превосходные продукты и услуги.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на Азербайджано-чешском бизнес-форуме в Габале с участием президента Ильхама Алиева.
"Мы готовы создавать совместные предприятия, нанимать ваших граждан, инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с университетами – в нашей стране существует огромный потенциал", - подчеркнул премьер Чехии.
