    27 апреля, 2026
    20:22
    Сегодня лидеры Чехии и Азербайджана посылают очень четкий сигнал своим деловым кругам о том, что пришло время активно заниматься двусторонней торговлей, инвестициями, изучать конкретные проекты и искать пути для более тесного взаимодействия.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

    "Сегодняшние политические контакты на высоком уровне, на мой взгляд, являются очень прочной политической основой. Как уже упоминалось сегодня, мы встречались с премьер-министром Бабишем три месяца назад в Давосе, а теперь здесь, в Габале. Это действительно показывает, что обе стороны очень заинтересованы в укреплении партнерства в различных областях. И сегодня, наряду со многими важными вопросами политической повестки, включая региональную и глобальную политическую повестку, мы также в значительной степени говорили о деловых возможностях и взаимных инвестициях. Мы затронули конкретные проекты, и, безусловно, в ходе бизнес-форума все эти вопросы будут рассмотрены", - сказал глава государства.

    Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlər

