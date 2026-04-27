Чехия направила четыре письма в ЕС в связи с Европейским зеленым курсом

Чешская Республика направила четыре письма всем лидерам государств, Европейской комиссии и Европейскому Союзу.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на Азербайджано-чешском бизнес-форуме, проходившем в Габале с участием президента Ильхама Алиева.

"У нас есть проблема с Европейским зеленым курсом, который должен быть полностью иным, чем он есть сейчас, разрушающим европейскую промышленность с помощью ETS-1 и ETS-2, которые негативно влияют на жизнь европейских граждан. И теперь, конечно, у нас возникла эта проблема в Ормузском проливе. И сейчас Европа обращается к нефти и газу.

Мы приехали сюда также, чтобы поговорить об энергетике, потому что Азербайджан является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Чешскую Республику. Это составляет 42% поставок, вы занимаете первое место", - отметил он.