На северо-востоке Москвы двое мужчин устроили стрельбу на парковке

Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы, один из подозреваемых задержан, дома у него нашли арсенал оружия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

В полицию поступило сообщение о стрельбе на Ярославском шоссе. "

Со слов очевидцев, во время конфликта двое мужчин произвели несколько выстрелов в воздух, после чего все участники сели в машины и скрылись. С места происшествия изъяли 10 гильз от патронов светозвукового и травматического действия", - сказано в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Подмосковья и изъяли из его квартиры предмет, конструктивно схожий с автоматом, 2 травматических пистолета, 100 патронов различных калибров, магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.