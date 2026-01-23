Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    На северо-востоке Москвы двое мужчин устроили стрельбу на парковке

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 10:57
    Двое мужчин устроили стрельбу на парковке на северо-востоке Москвы, один из подозреваемых задержан, дома у него нашли арсенал оружия.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

    В полицию поступило сообщение о стрельбе на Ярославском шоссе. "

    Со слов очевидцев, во время конфликта двое мужчин произвели несколько выстрелов в воздух, после чего все участники сели в машины и скрылись. С места происшествия изъяли 10 гильз от патронов светозвукового и травматического действия", - сказано в сообщении.

    Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Подмосковья и изъяли из его квартиры предмет, конструктивно схожий с автоматом, 2 травматических пистолета, 100 патронов различных калибров, магазины и удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки.

    Москва стрельба МВД парковка

