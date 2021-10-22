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На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РКК

На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РКК В ходе двух операций, проведенных Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) в районе Метина на севере Ирака, нейтрализованы 5 террористов РКК.
В регионе
22 октября 2021 г. 06:42
На севере Ирака нейтрализованы 5 террористов РКК

В ходе двух операций, проведенных Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) в районе Метина на севере Ирака, нейтрализованы 5 террористов РКК.

Как передает Report со ссылкой на источники в силах безопасности, турецкие спецслужбы продолжают проводить операции на севере Ирака.

В ходе операций, проведенных 7 и 11 октября в районе Метина, нейтрализованы 5 членов террористической организации РКК.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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