На российскую авиабазу в Армении поставлены новые истребители Миг

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На российскую военную авиабазу Эребуни в Армении доставлены два модернизированных истребителя нового поколения Миг-29. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.

В течение месяца будет проведена сборка самолетов и ввод их в эксплуатацию, после чего на аэродроме Эребуни будут выделены специально оборудованные стоянки для хранения новой авиационной техники.