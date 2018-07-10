 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На российскую авиабазу в Армении поставлены новые истребители Миг

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На российскую военную авиабазу Эребуни в Армении доставлены два модернизированных истребителя нового поколения Миг-29. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.

    В течение месяца будет проведена сборка самолетов и ввод их в эксплуатацию, после чего на аэродроме Эребуни будут выделены специально оборудованные стоянки для хранения новой авиационной техники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi