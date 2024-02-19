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На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран

На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран На российском авторынке могут появиться марки машин из Ирана, Индии и африканских стран.
В регионе
19 февраля 2024 г. 07:09
На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран

На российском авторынке могут появиться марки машин из Ирана, Индии и африканских стран.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты РФ.

При этом издание отмечает, что главным игроком в РФ по-прежнему остается китайский автопром.

По данным участников рынка, в 2023 году автоконцерны из КНР реализовали в России более полумиллиона машин, среди которых такие бренды как Chery, Haval и Geely. Около 15% от общего объема продаж делят автопроизводители из США, Европы, Японии и Южной Кореи, сообщил изданию глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, некоторую долю авторынка РФ в будущем могут отвоевать индийские автоконцерны. Одной из самых перспективных моделей из этой страны Катырин назвал кроссовер от Tata Motors. Он отметил, что в прошлом году также начались продажи иранских седанов Iran Khodro (IKCO) по параллельному импорту.

Кроме того, в России могут появиться автомобили из Африки, полагает специалист.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya bazarına İran və Afrikadan olan avtomobillər daxil ola bilər

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