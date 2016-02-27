Министерство энергетики Турции: На нефтепроводе Джейхан найдены взрывные устройства

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На нефтепроводе, поставляющем нефть из северного Ирака в турецкий порт Джейхан найдены взрывные устройства, турецкие специалисты приступили к действиям по возобновлению работы нефтепровода в штатном режиме в ближайшее время. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении министерства энергетики Турции.

По сообщению министерства, активисты "Рабочей партии Курдистана" подорвали участок нефтепровода в районе Идил провинции Ширнак на юго-востоке страны 25 февраля. При этом удалось избежать пожара, так так подача нефти по нефтепроводу к тому моменту уже была приостановлена в связи с временными мерами безопасности.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению работы нефтепровода.